Festivaldealer geklist nadat vriend onwel wordt van xtc-pil Siebe De Voogt

21 oktober 2019

14u24 3 Torhout Een 20-jarige man uit Torhout riskeert 12 maanden cel voor het dealen van xtc en cocaïne. C.H. verkocht volgens het openbaar ministerie samen met vrienden op festivals in België en Nederland. Hij werd vorig jaar geklist, toen één van z’n kameraden onwel werd na inname van een xtc-pil.

C.H. (20) uit Torhout was op 27 januari samen met het slachtoffer aan het uitgaan in Torhout. Volgens het openbaar ministerie moest zijn vriend na inname van een xtc-pil overgebracht worden naar het Sint-Rembertziekenhuis. De man is intussen weer de oude, maar zijn vriend moest zich maandagmorgen wel voor de rechter verantwoorden. Na de bad trip van zijn kameraad kwam het gerecht immers z’n drugshandel op het spoor. “Volgens de ambulanciers smeet de beklaagde bij hun aankomst een zakje met 85 xtc-pillen en twee paxons cocaïne weg”, vertelde de procureur. “Het onderzoek wees uit dat hij deel uitmaakte van een groepje vrienden, die aan coke, ketamine en xtc konden komen. Ze verkochten de drugs op festivals.”

C.H. hangt een effectieve celstraf van 12 maanden boven het hoofd. Zijn advocaat drong aan op een werkstraf. “Mijn cliënt was vorig jaar op het slechte pad, nadat zijn vader gestorven was”, pleitte meester Pieterjan Dens. “Hij maakte slechte vrienden en ging verkopen op festivals in België en Nederland. Intussen is hij drugsvrij. Hij beseft dat het met z’n vriend veel slechter had kunnen aflopen.” Vonnis op 18 november.