Festival Land of Love breidt uit: twee volwaardige festivaldagen Bart Huysentruyt

10 januari 2020

00u47 0 Torhout De vierde editie van het dancefestival Land of Love in Torhout wordt groter dan ooit: de organisatoren maken er een tweedaagse van.

In 2019 kon de organisatie nog rekenen op de aanwezigheid van 7.500 festivalgangers: een uitverkochte editie. “We willen dan ook uitbreiden”, zegt Frederick Muys van Festivents vzw. In het laatste weekend van augustus gaan de poorten van het festival voor het eerst ook op vrijdag open. “De eerste dag, vrijdag 28 augustus, vindt een pre-party plaats, in aanloop naar de eigenlijke festivaldag”, zegt Muys. “Hierbij zal de grote retrotent met een capaciteit van 2.000 personen omgetoverd worden tot een heuse discotheek onder de noemer ‘5napback and friends’. De Nederlandse rapper Jebroer en retrolegende Yves Deruyter zijn de grote namen op vrijdag.” De rest van het programma wordt deze avond door de organisatie bekend gemaakt op hun sociale mediakanalen.

Vijf podia, vijftig artiesten

Op zaterdag 29 augustus worden de retro-, rock- en hardstyletent weer wat groter. Het thema voor het hoofdpodium is ‘The gates of heaven’. “We willen alle vorige edities weer overtreffen”, zegt Muys. “Daarvoor halen we alles uit de kast.” Tegelijk zal je twee nachten kunnen kamperen in Torhout. Vanaf vrijdag 16 uur tot zondag 12 uur zullen mensen met een campingticket kunnen verblijven op een boogscheut van de festivalweide. Campingtickets kosten 10 euro. Er is een bar, douches en toiletten voorzien. “De prijs voor een festivalticket blijft ongewijzigd”, zegt Muys. “Dat betekent dat een entreekaartje 45 euro kost. Dat is niet overdreven voor een programma van vijf podia en meer dan vijftig artiesten. De prijs voor de preparty op vrijdag bedraagt 20 euro.”

De voorverkoop start op woensdag 15 januari om 18 uur. Meewerken op het festival, kan door je aan te melden op www.landoflove.be/medewerkers.