Feestzaal Bourgondisch Hof wordt dagcentrum van Tordale: “Het is er veel aangenamer werken” Bart Huysentruyt

05 juli 2019

18u52 0 Torhout De alombekende feestzaal Bourgondisch Hof in Torhout heeft een nieuwe toekomst. Sinds kort heeft dagbestedingscentrum Tordale er zijn intrek genomen. “De voordelen zijn duidelijk: dichter bij het centrum, vlot toegankelijk en een schitterend pand”, zegt teamcoach Lara Vankeirsbilck.

Wie af en toe voorbijkomt aan ’t Bourgondisch Hof had het al een tijdje in de smiezen: er is weer volop beweging rond de vroegere feestzaal en restaurant. Twaalf jaar lang werd de zaak als feestzaal met restaurant uitgebaat door Jo Lormans en Joke Sap. Het koppel ruilde de feestzaal in 2015 voor een eigen restaurant langs de Aartrijkestraat in Torhout. Daar runnen ze Noord 57. Tal van feesten, communies, rouwmaaltijden en babyborrels vonden er voordien plaats. Een overnemer probeerde nadien hetzelfde, maar moest na een halfjaar de deuren alweer sluiten. In 2017 werd opnieuw een overnemer gevonden. Die investeerde wel in het gebouw waar hij een nachtclub wilde onderbrengen, maar ging uiteindelijk nooit open.

De nieuwe toekomst voor Bourgondisch Hof stapt volledig af van het horecaverleden. Het is voortaan een dagcentrum van Tordale, die kwetsbare jongeren en volwassenen ondersteunt. “De opportuniteiten liggen voor de hand: een veel centralere ligging in het centrum van Torhout, vlot toegankelijk nabij het station en een dichtere samenwerking met mobiele diensten Jobbureau en Dienst Inclusief Wonen binnen eenzelfde site”, zegt teamcoach Lara Vankeirsbilck.

Tellen, bakken,...

Binnen Tordale kreeg het gebouw de naam BoHo, een afkorting van Bourgonisch Hof. De site biedt dagondersteuning aan tachtig cliënten. Die doen onder meer aan semi-industrieel werk, houtwerk, telwerk, bakken of repeteren met muziekinstrumenten. “Elke dag zal er een 50-tal aan de slag zijn”, zegt Vankeirsbilck. “De vraag naar dergelijke dagondersteuning blijft groot. We gaan op zoek naar hoe we vragen kunnen invullen. Er zijn tien medewerkers aan de slag: 8 begeleider-coaches, een huisbegeleider en een teamcoach. Daarnaast versterken we verder ons team met vele vrijwilligers.”

De dagondersteuning van Tordale zat voorheen in een loods in de Industrielaan. Op de nieuwe locatie is het aangenamer werken, vinden ze. “De ruimtes kunnen we volledig benutten. Hier zijn ook meer creatieve mogelijkheden. Zo werken we in twee basisgroepen en een flexibele groep. Je kan veel meer individueel bijsturen.”