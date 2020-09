Familie en vrienden houden jaar na verdwijning herdenking voor duiker Mathias Mariën

07 september 2020

16u58 2 Torhout Vrienden en familie houden op 15 september een herdenkingsmoment voor de vermiste duiker Kurt Huberecht. De man uit Torhout verdween op die dag precies Vrienden en familie houden op 15 september een herdenkingsmoment voor de vermiste duiker Kurt Huberecht. De man uit Torhout verdween op die dag precies één jaar geleden na een duiktocht met zijn vriendin Nathalie Fiers (36). Haar lichaam werd begin augustus teruggevonden in zee.

De familie komt samen aan de voordeur van Kurt in Torhout voor een herdenking. “Samen gaan we 200 witte ballonnen oplaten als teken van hoop”, zeggen de initiatiefnemers. Door de coronamaatregelen mogen er maar 200 mensen deze herdenking bijwonen, waardoor er met inschrijvingen moet gewerkt worden.

“De warme knuffels, zoentjes en hetgeen de familie eigenlijk nodig heeft, kunnen helaas niet. Er moet voldoende afstand gelaten worden, dan kunnen we zonder mondmasker onze emoties toch delen”, klinkt het. “Het zou ook bijzonder fijn zijn mocht iedereen die zich inschrijft een enveloppe met een persoonlijke tekst afgeven. Nadien zal dat de familie kracht geven in deze moeilijke periode.”

Wens je erbij te zijn, bel of mail Stéphanie Van Den Heuvel van hotel-feestzaal Gravenhof via 050/21.23.14 of info@gravenhof.com.