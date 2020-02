Ex-gedetineerde krijgt 6 maanden cel voor doodsbedreigingen aan het adres van zijn nicht Siebe De Voogt

03 februari 2020

14u22 0 Torhout Een 32-jarige man uit Torhout heeft 6 maanden cel gekregen voor het bedreigen van z’n nicht. Yves B. kon het niet hebben dat de vrouw op een kerstfeest haar ontevredenheid uitte over z’n aanwezigheid.

Yves B. werd kort voor de eindejaarsfeesten in 2017 vrijgelaten uit de gevangenis. De man kon zo kerstavond vieren samen met z’n familie. Zijn nicht zou zijn aanwezigheid op het familiefeest echter niet op prijs gesteld hebben. Ook op 16 maart vorig jaar uitte ze haar ongenoegen over de aanwezigheid van B. op het trouwfeest van een andere nicht. Het deed de stoppen van de Torhoutenaar doorslaan. Bij thuiskomst van het feest bestookte hij z’n nicht met berichten vol doodsbedreigingen. Hij dreigde er meer de vrouw, haar man en twee kinderen “één voor één af te maken” of noemde haar “een stuk stront”.

Drugsdossier

Yves B. stond op het moment van de feiten onder voorwaarden door een vonnis van 10 maanden met probatie-uitstel in een drugszaak. Bovendien had de onderzoeksrechter hem ook al voorwaarden opgelegd in een ander drugsdossier. Volgens de advocate van B. kampt haar cliënt met een autismespectrumstoornis. “Hij kan de dingen zo moeilijk in hun context plaatsen”, pleitte meester Elke Casier. “Mijn cliënt zou de bedreigingen nooit uitvoeren. Hij was een blaffende hond, maar zou niet bijten.” B. vroeg de rechter tevergeefs om een werkstraf.