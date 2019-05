Ex-cafébaas (38) riskeert 6 maanden cel met uitstel in beroep na dodelijke duw Jeffrey Dujardin

28 mei 2019

18u25 0 Torhout Een 38-jarige ex-cafébaas uit Torhout riskeert in beroep 6 maanden cel met uitstel en 600 euro voor een bijzonder noodlottige duw die hij gaf aan een dronken klant. Giovanni V. van café57 werd in eerste aanleg veroordeeld voor slagen en verwondingen aan T.B. maar ook voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg tegen de Roemeen Haesegan. Hij kreeg 6 maanden cel met uitstel en een boete van 600 euro.

Op 25 oktober 2015 wilde V. uit zijn café zetten, café 57 in Torhout. De ex-cafébaas duwde hem hardhandig buiten, waarop T.B. zijn evenwicht verloor en tegen een 45-jarige Roemeense gastarbeider viel. Die botste met zijn achterhoofd op de stoep. De man verloor het bewustzijn en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan een hersenbloeding.

De verdediging vroeg de vrijspraak. Volgens meester Luc Arnou had zijn cliënt niet de intentie om die dodelijke duw te geven. “Hij heeft geen fout begaan als café-uitbater. Hij wou enkel een ‘ambetanterik’ die herhaaldelijk terug binnenkwam buitenzetten. Wat er daar gebeurd is, is louter toeval. Hij had absoluut niet de intentie om dit te veroorzaken.” De procureur-generaal in beroep zag het anders, maar gedraagt zich naar de wijsheid van het hof. “Je hebt hem zeker niet geaaid”, zei de procureur-generaal. “Je hebt hem een deftige duw gegeven. Voor mij blijft het bewezen.” Uitspraak op 26 juni.