En de pater kijkt goedkeurend toe: The Crystal Ship strijkt neer in Torhout 22 kunstwerken, waarvan twee héle grote, brengen kleur in stadscentrum Bart Huysentruyt

11 juni 2019

11u59 0 Torhout In Torhout kan je vanaf vandaag prachtige streetart ontdekken. In de binnenstad vind je 22 kunstwerken, met de twee grootste aan het Missiehuis en SiVi als blikvangers. “Je ontdekt de stad op een andere manier", zegt curator Björn Van Poucke, die met The Crystal Ship al gelijkaardige projecten deed in Oostende.

Onze persoonlijke favoriet, en ongetwijfeld ook van vele Torhoutenaars, is het beeld van twee gezichten op de grote muur voor het Missiehuis van de Paters van Scheut in de Bruggestraat. Het kunstwerk is van Londenaar Ben Slow. Hij baseerde zich voor zijn monumentaal werk op pater-rector Leon Catrycke en verpleegster Sujit ‘Su’ Povijit. De pater die voor het werk model stond, is onder de indruk. “Ik vind dit een geweldig werk", zegt Leon Catrycke. “Het is een ode aan ons werk als missionarissen. We gingen de wereld rond en dat komt, vind ik, heel mooi tot uiting in dit kunstwerk.”

Troubadour met trompet

Het tweede grote kunstwerk is van een heel andere orde en veel kleurrijker. Het staat geschilderd op de hoge buitengevel van het Sint-Vincentiusinstituut (SiVi) aan het station. Wie met de trein Torhout binnenrijdt, kan er niet naast kijken. De troubadour met zijn trompet is een werk van Joachim uit Lier. Veel minder zichtbaar, maar minstens even interessant zijn de kleine figuren op de gevels door Helen Bur, ook al uit Londen. Zij schilderde mensjes op de gevel van bewoners die daarvoor de toestemming hadden gegeven. De figuurtjes vertonen bovendien opvallend veel gelijkenissen met de eigenaars van het pand. “We hebben best wel wat bewoners kunnen overtuigen om hun gevel beschikbaar te stellen voor dit project”, zegt cultuurhoofd Michiel Mestdagh, die het Torhoutse stadsbestuur kon overtuigen om met The Crystal Ship in zee te gaan.

Kaleidoscope

Die organisatie zorgt al vier jaar voor een erg geslaagd en origineel streetartfestival in Oostende. In Torhout is Kaleidoscope, zoals het project heet, veel kleinschaliger. “Maar we moeten ergens beginnen", zegt Mestdagh. “De bedoeling is om het enthousiasme voor dit soort projecten stelselmatig aan te wakkeren.” De deelraad Kunst van de stedelijke cultuurraad nam contact op met Björn Van Poucke, curator van The Crystal Ship, om het project te begeleiden.

25.000 euro

De stad maakte 25.000 euro vrij voor het project en begin vorige week gingen uiteindelijk drie kunstenaars aan de slag. Het resultaat kan je vanaf nu bewonderen. Het streetartproject Kaleidoscope is van permanente aard en moet ook extra bezoekers naar Torhout lokken. Je kan het parcours ontdekken aan de hand van een brochure die gratis beschikbaar is in het Vrijetijdshuis op de Markt.