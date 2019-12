Eindelijk: nieuwe beuken langs op- en afrit E403 op plaats van foutief gekapte bomen Bart Huysentruyt

09 december 2019

20u14 0 Torhout Langs de op- en afrit R34 in Torhout start deze week de aanplanting van nieuwe beuken. Het gaat om de compensatie van de vorig jaar gekapte beukenbomenrijen langs de afrit van de E403. Door een misverstand tussen het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) en haar aannemer werden toen 200 bomen foutief gekapt.

Vrijwel meteen na de blunder vond er een overleg en terreinbezoek plaats om de compensatieregeling van de gevelde bomen uit te werken. “Het verdwenen groen willen we zoveel mogelijk ter plaatse compenseren. Liefst zagen we de nieuwe aanplant vorig jaar al uitgevoerd, maar om drie jaar groeigarantie te krijgen moest tot dit najaar gewacht worden”, zegt schepen van Groen Elsie Desmet (CD&V).

Om de groene toegang naar Torhout te versterken, worden daarom de bestaande beukenrijen aan de ventwegen Noord en Zuid verlengd tot tegen de E403. Zieke of dode bomen in de rij worden vervangen door gezonde exemplaren. Een groot aantal van de bomen die vorig jaar geveld werden, is afgevoerd naar het speelbos Torwoud waar ze een tweede leven kregen in de kampzone als spelelement. De resterende gerooide bomen werden versnipperd en verwerkt in de Torhoutse groenzones.