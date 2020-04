Eerste bewoner van rusthuis Sint-Augustinus test positief op corona: “Verscherpte isolatie op kamer” Bart Huysentruyt

09 april 2020

09 april 2020
Torhout Een eerste bewoner van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout heeft positief getest op Covid-19. Het rusthuis staat daarmee onder spanning.

De volgende fase van het outbreakplan is opgestart. “Bij de dagelijkse opvolging van de parameters werd bij één bewoner verhoogde temperatuur vastgesteld”, vertelt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V). “In overleg met de huisarts en de coördinerende arts is een coronatest uitgevoerd. Daarbij werd het coronavirus vastgesteld. De familie van de bewoner werd ingelicht.” De bewoner wordt verder verzorgd door het zorgteam en verblijft in verscherpte isolatie op de kamer. Het betrokken zorgteam heeft extra aandacht voor de veiligheidsvoorschriften en volgt de maximale beschermingsmaatregelen.

“Het woonzorgcentrum doet er verder alles aan om de eventuele verspreiding van het virus te voorkomen”, zegt Cuvelier. “Het outbreakteam doet het nodige om het betrokken personeel van de afdeling te laten testen.”