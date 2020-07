Eén zwaargewonde en drie lichtgewonden bij ernstig ongeval op E403: mogelijk lag klapband aan oorzaak van crash Siebe De Voogt

17 juli 2020

12u54 34 Torhout Op de E403 in Torhout zijn vrijdagvoormiddag vier gewonden gevallen bij een zwaar ongeval. Eén slachtoffer moest door de brandweer bevrijd worden uit de wagen. Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van de crash. Mogelijk kreeg de wagen een klapband.



De spectaculaire crash vond even na 11 uur plaats in de richting van de kust. De bestuurder van een personenwagen verloor even voorbij de oprit in Torhout de controle over het stuur. Hij was net aan een inhaalmanoeuvre begonnen. De wagen week plots fel uit naar rechts, raakte van de weg af en botste in de gracht frontaal op enkele bomen. Door de klap werd het voertuig weggekatapulteerd om uiteindelijk op z’n dak tot stilstand te komen in de grasberm. Verschillende passanten, waaronder een politiewagen, stopten bij het ongeval om de eerste hulp toe te dienen aan de vier inzittenden van de wagen. Uiteindelijk bleek één van hen gekneld te zitten in het wrak. De brandweer moest het slachtoffer bevrijden.

Het viertal werd na een eerste check-up ter plaatse overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout en AZ Sint-Jan in Brugge. Volgens de federale wegpolitie raakte één betrokkene zwaargewond, maar is er geen sprake van levensgevaar. De drie anderen liepen lichte verwondingen op. Politie en parket onderzoeken intussen hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Om de oorzaak te achterhalen, werd ook een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd. Op zijn bevindingen is het nog wachten, maar mogelijk lag een klapband wel aan de oorzaak van het ongeval.