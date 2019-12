Eén week na drama in Aalst, grote onrust in Torhout wegens komst 100 betonmixers aan Revinzeschool: “We zetten vier extra agenten in” Bart Huysentruyt

18 december 2019

09u38 132 Torhout De komst van zo'n honderd betonmixers vandaag, woensdag aan de schoolomgeving van De Revinze in Torhout zorgt voor onrust bij de ouders. Maar de situatie lijkt er onder controle.

De dienst Openbare Werken van Torhout had via een brief al laten weten aan de buurt en dus ook aan de school dat de fundering van het nieuwe zorgcentrum in de Revinzestraat 56 op woensdag gegoten zou worden. Met honderd betonmixers zouden ze af- en aanrijden via de Oostendestraat en Berkenstraat naar de Revinzestraat. Ouders reageerden meteen ongerust: “We snappen niet goed dat de werken op een drukke schooldag moeten plaatsvinden. Het had ook bijvoorbeeld volgende week gekund, tijdens de vakantie. We hebben allemaal gelezen wat er in Aalst is gebeurd vorige week. Een vrachtwagen reed er een kind dood. Het is eigenlijk onverantwoord dat zo'n werken tijdens piekmomenten voor schoolgaande kinderen, tegenover een school, moeten gebeuren”, staat er te lezen in een brief van ouders.

Werfverkeer

De brief werd overigens onderschreven door de directie van de school, die ook haar bezorgdheid uitte. “Die signalen zijn tot bij ons gekomen en we hebben ook maatregelen genomen", zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “De rijweg was sowieso afgesloten voor het verkeer, behalve voor het werfverkeer. Kinderen die te voet of met de fiets naar school kwamen, werden begeleid door agenten. Ik heb vier extra manschappen laten komen om de situatie in het oog te houden. De veiligheid aan de schoolpoort is een prioriteit. De bezorgdheid kunnen we dus heel goed begrijpen.”