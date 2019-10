Droogkast vat vuur in badkamer van woning: bewoners brengen nacht elders door Siebe De Voogt

27 oktober 2019

18u31 0 Torhout In de Wijnendalestraat in Torhout is zondagvoormiddag brand uitgebroken in de badkamer van een woning. De oorzaak lag wellicht bij een defect in de droogkast.

De bewoners merkten even voor 11 uur op dat er vlammen kwamen uit hun droogkast, die in de badkamer op het gelijkvloers stond. In een mum van tijd sloeg het vuur over naar het plafond en het dakgebinte. De brandweer van Torhout snelde ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de badkamerruimte uitbrandde. Ook de aanpalende keuken liep rook- en waterschade op. Volgens de lokale politie Kouter bleven de bewoners ongedeerd, maar moeten ze wel de nacht doorbrengen bij vrienden.