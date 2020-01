Dronken vrouw ligt in midden van Ernest Claeslaan te slapen Siebe De Voogt

26 januari 2020

12u56 10 Torhout Vreemde taferelen vrijdagnacht in de Ernest Claeslaan in Torhout. Een 33-jarige vrouw lag er in het midden van de straat te slapen.

De Roeselaarse vrouw werd even voor 2 uur van straat geplukt door een patrouille van de politie Kouter. Ze was overduidelijk dronken en werd bestuurlijk aangehouden. De politie bracht haar over naar de doorgangscel om te ontnuchteren en stelde een proces-verbaal op.