Dronken Pool die personenwagen doet stoppen in midden van de baan opgepakt Mathias Mariën

03 november 2019

Torhout De politie Kouter heeft vrijdagavond een man aangetroffen die in dronken toestand in het midden van de baan stond.

Dat gebeurde langs de Kruiskensstraat in Torhout. Een patrouille merkte even voor 21 uur op hoe een 27-jarige Pool in het midden van de straat een personenwagen deed stoppen. Uit nazicht bleek de man dronken te zijn. Hij werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel.