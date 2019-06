Dronken fietser knalt tegen wagen en vlucht te voet weg Jelle Houwen

23 juni 2019

Een 33-jarige man uit Torhout maakte het zaterdagavond rond 22.30 uur bont op de Markt van Torhout. Hij reed eerst met zijn fiets een geparkeerde personenwagen aan. Daarna liet hij zijn fiets achter op de locatie en nam te voet de vlucht. De politie werd opgeroepen en die kon de fietser aantreffen. Hij was onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Hij was ook onder invloed van verdovende middelen en legde een positieve drugstest af. Hij was echter niet in het bezit van een geldig rijbewijs waarna zijn fiets boor 12 uur werd ingehouden.