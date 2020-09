Dronken caféganger slaat glas kapot in gezicht van willekeurige man Siebe De Voogt

24 september 2020

16u18 2 Torhout Een 37-jarige man uit Torhout riskeert in de Brugse rechtbank 18 maanden cel voor twee vechtpartijen in het uitgaansmilieu in zijn stad. Twee jaar geleden sloeg B.V. op kerstdag onder meer een glas kapot in het gezicht van een willekeurige caféganger.

B.V. was op 25 december 2018 aanwezig in café 2Fish Bar in Torhout. Volgens het parket sloeg hij in de loop van de avond in volle razernij een glas aan diggelen in het gezicht van een aanwezige klant. Naar de reden van z'n uitbarsting had iedereen het gissen. Het slachtoffer had immers geen enkele band met B.V. “Een getuige hoorde hem zeggen dat hij op de eerste die hij tegenkwam een glas zou kapot slaan", stelde procureur Mike Vanneste. “Volgens ons werden de feiten dan ook met voorbedachten rade gepleegd. Het was puur zinloos geweld dat voor het slachtoffer niets dan miserie heeft veroorzaakt. Hij moest op verschillende plaatsen genaaid worden in z'n gezicht, brak z'n neus en verloor enkele tanden.”

Opgefokt

Het was niet de eerste keer dat B.V. van zich liet horen. In juni 2017 had hij al eens een klant aangevallen met een stoel op het terras van een café in Torhout. Diezelfde avond sloeg hij ook een raam van een woning in op straat. “Ook toen had de beklaagde goed gedronken en liep hij opgefokt rond. Ik vorder 18 maanden cel, eventueel gekoppeld aan voorwaarden.”

B.V. betwistte de feiten niet, maar ontkende dat hij de slagen toediende met voorbedachten rade. “Mijn cliënt beseft goed wat er gebeurd is en heeft spijt”, pleitte z'n advocate Chanel Ribas Colomar, die om een werkstraf of straf met uitstel vroeg. Vonnis op 22 oktober.