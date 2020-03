Drietal staat terecht voor 9 winkeldiefstallen waarbij ze meer dan 6.000 euro dure merkkledij buit maakten Siebe De Voogt

05 maart 2020

12u57 0 Torhout Een Roemeens koppel uit Ichtegem riskeert samen met een bevriende landgenoot 18 maanden cel voor 9 winkeldiefstallen. Het drietal maakte in totaal meer dan 6.000 euro aan dure merkkledij buit.

De politiezone Damme/Knokke-Heist werd op 7 september vorig jaar ingelicht van drie winkeldiefstallen die kort na elkaar waren gepleegd in Knokke. Op camerabeelden was te zien hoe twee verdachten de feiten pleegden, terwijl een derde buiten zat te wachten in een BMW. Negen dagen later probeerden dieven in de Brantano in Torhout aan de haal te gaan met schoenen. Ze werden op heterdaad betrapt en namen de vlucht in een BMW. De nummerplaat bracht de politie tot bij C.T. (30) uit Ichtegem.

In zijn woning troffen agenten zijn vriendin M.T. (30) aan en hun bevriende landgenoot F.D. (30). “Tijdens de huiszoeking troffen we verschillende stukken dure merkkledij aan", vertelde de procureur. “De politie zag hoe de vrouw nog snel enkele kartonnen dozen bij het huisvuil probeerde te plaatsen. De dozen zaten vol met nieuwe kledij. Het is duidelijk dat ze de stukken wilden exporteren naar hun thuisland.” In enkele weken tijd pleegde het drietal volgens het parket 9 feiten in Knokke, Oostende, Brugge, Torhout en Nieuwpoort. Ze maakten daarbij meer dan 6.000 euro aan dure merkkledij buit. De winkeldieven riskeren effectieve celstraffen van 18 maanden. Ze legden volledige bekentenissen af en vroegen de rechter om de opschorting van straf of een werkstraf. Uitspraak op 2 april.