Drie weken verkeershinder in de Oostendestraat door aanleg van nieuwe verkaveling Bart Huysentruyt

06 maart 2020

14u13 8 Torhout De drukke Oostendestraat zal drie weken lang onderbroken zijn door werken aan een nieuwe verkaveling. De verkeershinder start op maandag 16 maart.

In de Oostendestraat ter hoogte van huisnummer 225 wordt een nieuwe verkaveling gerealiseerd. Een nieuw aan te leggen rijweg zal toegang verlenen tot tien nieuwbouwwoningen. Een gescheiden stelsel wordt tot het midden in de rijweg van de Oostendestraat aangelegd en sluit aan op de riolering die een paar jaar geleden is voorbereid tijdens de grote wegenwerken.

De omleiding verloopt via andere gewestwegen: ter hoogte van de aansluiting Oostendestraat met de baan naar Beerst (N363) wordt het verkeer via de N33 (Oostendestraat), N368 Aartrijke/Zedelgem naar de N32 in Torhout gestuurd. In omgekeerde beweging naar Oostende wordt het verkeer omgeleid via de N32 naar Zedelgem, N368 via Aartrijke naar de N33 (tussen Torhout en Oostende). “We raden aan om via de autosnelweg E403 naar Oostende te rijden”, zegt schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V).

Bakkerij Devriendt

De handelszaken in de Oostendestraat tot en met de zaak Vine Devos nv zijn met de wagen enkel vanaf de zijde centrum bereikbaar. De handelszaken vanaf de bakkerij Devriendt tot aan de verkeerslichten Makeveldstraat zijn via de zijde Wijnendale bereikbaar. Er is voor de buurt nog een infomoment op donderdag 12 maart tussen 17 en 18 uur in het stadskantoor van Torhout.