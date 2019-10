Drie bestuurders worden betrapt op alcohol en moeten hun rijbewijs afgeven Siebe De Voogt

06 oktober 2019

14u12 1 Torhout In Torhout heeft de politie Kouter dit weekend drie bestuurders betrapt die onder invloed van alcohol waren. Ze moesten allen hun rijbewijs inleveren.

In de Elisabethlaan zwalpte een 43-jarige Bruggeling vrijdagnacht rond 4.15 uur over de weg met zijn wagen. Een patrouille zette hem langs de kant en onderwierp de man aan een ademtest. Die bleek positief, waarop het rijbewijs van de veertiger onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken. Een dag later overkwam een 47-jarige Torhoutenaar hetzelfde in de Maria Van Bourgondiëlaan. Ook hem zag de politie even voor 5 uur ’s nachts zwalpend over de weg rijden. Een tiental minuten later kwam in de Industrielaan dan weer een 16-jarige bromfietser uit Torhout ten val. De jongen legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor 6 uren inleveren. Hij raakte niet gewond, net als zijn 17-jarige passagier uit Zedelgem.