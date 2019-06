Doodrijder met ellenlang strafblad vecht 7 jaar cel aan: “Dupe geworden van misprijzen eerste rechter voor strafuitvoeringssysteem” Siebe De Voogt

14 juni 2019

14u14 0 Torhout Wim B. (44) uit Menen heeft beroep aangetekend tegen de 7 jaar cel die hij twee maanden geleden kreeg voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Torhout. B. sleept liefst 41 veroordelingen met zich mee, waardoor politierechter Peter Vandamme in april zwaar uithaalde naar de strafuitvoering in ons land. “Van dat misprijzen is onze cliënt de dupe geworden”, pleitte zijn advocaat Bart Verbelen.

Wim B. (44) uit Menen verscheen vrijdagmorgen geboeid voor de politierechter in beroep. Hij werd daags na zijn veroordeling op 2 april opgepakt bij hem thuis. De dag van het vonnis zelf was B. opgenomen in de psychiatrie om zich te laten behandelen voor zijn problemen. Toen hij z’n straf via de media te horen kreeg, verdween hij met de noorderzon. “Dat kon perfect, want hij was er vrijwillig opgenomen”, zegt zijn advocaat Bart Verbelen. “Mijn cliënt wist dat ze hem wel zouden vinden en wilde gewoon zijn vriendin nog eens zien.”

Kritiek op strafuitvoering

Wim B. was op 22 mei vorig jaar wél op vrije voeten, toen hij rond 1 uur ’s nachts door Torhout reed. En dat ondanks een strafblad met 41 veroordelingen, waarvan 18 voor inbreuken inzake rijbewijs en het sturen spijts verval. De Menenaar had een rijverbod lopen, maar kroop toch achter het stuur. Reden genoeg voor politierechter Peter Vandamme om zwaar uit te halen naar de man. “Het is voor een simpele kruimelrechter in een afgelegen provinciestad een mysterie hoe het mogelijk is dat mensen met een strafregister dat leest als een misdaadroman, erin slagen op vrije voeten rond te lopen en dood en vernieling te zaaien”, stelde hij in zijn vonnis. “Het is de rechtbank een raadsel waartoe het dient straffen uit te spreken als die niet, nauwelijks of hoogst onvolledig uitgevoerd worden.”

Mildere straf

De politierechter legde B. uiteindelijk de maximumgevangenissstraf van 7 jaar op en 10 jaar rijverbod. Hij vraagt in beroep een mildere celstraf, gekoppeld aan voorwaarden. “Mijn cliënt werd de dupe van het misprijzen van de eerste rechter voor het strafuitvoeringssysteem”, stelt meester Verbelen. “Hij heeft z’n straffen wel degelijk uitgezeten. Enkele dagen voor het ongeval besliste de gevangenisdirectie om hem vrij te laten, omdat hij nog minder dan drie jaar moest uitzitten. In totaal zat hij ongeveer een jaar vast. Hij heeft zelf gezocht naar hulp en heeft zich laten opnemen in de psychiatrie. Mijn cliënt beseft dat hij onmogelijk nog enig vertrouwen kan krijgen in het verkeer en legt zich zelfs neer bij een eventueel levenslang rijverbod. Maar bij 7 jaar cel is de proportionaliteit volledig zoek. Ik vraag een strenge celstraf gekoppeld aan voorwaarden.”

B. zelf ziet naar eigen zeggen nog steeds af van het ongeval. “Ik bied nog eens m’n excuses aan. Ik ben die dag zeker niet opgestaan om ’s avonds een ongeval te veroorzaken.” Bij het ongeval vorig jaar was Laurent Vermeersch (65) uit Staden op slag dood. De man was met zijn vriend Eric Deseure, diens vrouw Bernadette Roelens (60) uit Werken en z’n eigen echtgenote Ingrid Persyn op weg naar het station in Brugge. De vrouwen – twee verpleegster van het Wit-Gele Kruis – zouden met een vriendin op reis vertrekken. Wim B. reed in de Oostendestraat ter hoogte van kasteel Wijnendale aan een snelheid van 110 à 120 km/uur in op de weg van de twee koppels. Bernadette stierf uiteindelijk zes maanden na het ongeval in het ziekenhuis. Uitspraak op 28 juni.