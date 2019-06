Doodrijder met ellenlang strafblad krijgt in beroep 6 jaar cel: “Hij dompelde inzittenden onder in onnoemelijk leed” Siebe De Voogt

28 juni 2019

13u44 0 Torhout Wim B. (44) uit Menen heeft in beroep 6 jaar cel gekregen voor het veroorzaken van een ongeval met twee doden in Torhout. De man werd in het verleden al liefst 52 keer veroordeeld en had in eerste aanleg 7 jaar gekregen. “Beklaagde dompelde de inzittenden onder in onnoemelijk leed en kreeg al ontelbare gunsten”, oordeelde de politierechter in beroep.

Menenaar Wim B. (44) reed op 22 mei vorig jaar rond 1 uur ’s nachts langs de Oostendestraat in Torhout. In de bocht aan kasteel Wijnendale knalde hij aan een snelheid van 110 à 120 km/uur frontaal op de wagen van Laurent Vermeersch (65) uit Staden. De man was op slag dood. Hij was met zijn vriend Eric Deseure uit Werken, diens vrouw Bernadette Roelens (60) en z’n eigen echtgenote Ingrid Persyn op weg naar het station in Brugge. De vrouwen – twee verpleegster van het Wit-Gele Kruis – zouden met een vriendin op reis vertrekken. Bernadette stierf uiteindelijk zes maanden na het ongeval in het ziekenhuis.

Kritiek politierechter

B. had op het moment van het ongeval 52 veroordelingen op z’n strafblad staan, waarvan 18 voor inbreuken inzake rijbewijs en het sturen spijts verval. De Menenaar had bovendien een rijverbod lopen en was nog maar net vrij uit de gevangenis. Politierechter Peter Vandamme uitte in eerste aanleg dan ook felle kritiek op het strafuitvoeringssysteem in België. “Het is voor een simpele kruimelrechter in een afgelegen provinciestad een mysterie hoe het mogelijk is dat mensen met een strafregister dat leest als een misdaadroman, erin slagen op vrije voeten rond te lopen en dood en vernieling te zaaien”, stelde hij in zijn vonnis. B. werd twee maanden geleden veroordeeld tot de maximumstraf van 7 jaar en een rijverbod van 10 jaar.

Ondergedoken

De man vernam de uitspraak in de psychiatrische instelling waar hij zich had laten opnemen en verdween daar met de noorderzon. Volgens het openbaar ministerie dook hij onder bij een vriend. Daags na zijn veroordeling kon B. toch worden opgepakt. Zijn advocaat Bart Verbelen vroeg in beroep een straf gekoppeld aan voorwaarden, maar daar ging de politierechter vrijdagmorgen niet op in. “We zien daar het nu niet van in”, oordeelde hij. “Beklaagde dompelde de inzittenden van de wagen onder in onnoemelijk leed door het verlies van hun partners. Zij zullen dit nog gans hun leven moeten meedragen. In het verleden kreeg hij al ontelbare gunsten toegekend. Hij heeft die vele kansen onbenut gelaten. Enkel een langdurige gevangenisstraf is in dit dossier passend.”

Wim B. kreeg uiteindelijk 6 jaar cel, 1 jaar minder dan in eerste aanleg. Zijn rijverbod van 10 jaar werd wel bevestigd. De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van de man, die in de rechtszaal onmiddellijk opnieuw in de boeien werd geslagen. “Er valt immers te vrezen dat beklaagde zich zou onttrekken aan de uitvoering van z’n straf. Na het eerste vonnis had hij zich al verstopt bij een vriend.”