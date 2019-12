Doodrijder Emilie (20) mocht tijdens ongeval niet met wagen rijden: “Beschikte enkel over voorlopig rijbewijs” Mathias Mariën Bieke Cornillie en Stéphanie Romans

23 december 2019

De 23-jarige bestuurder die zondagochtend het dodelijk ongeval veroorzaakte waarbij Emilie Stevens (20) om het leven kwam, beschikt enkel over een voorlopig rijbewijs. Dat wordt bevestigd aan onze redactie door het Brugs parket.

Het ongeval gebeurde even na 5 uur langs de Diksmuidebaan in Ichtegem. G.K. (23) uit Torhout zat achter het stuur van zijn BMW, met zijn zus (18), Emilie (20) en nog een derde vriendin (18) als passagier. Toen G. de dodelijke crash veroorzaakte, was hij niet alleen onder invloed en reed hij te snel, maar eigenlijk mocht de jonge twintiger op dat moment helemaal niet met de wagen rijden. De man uit Torhout beschikt momenteel slechts over een voorlopig rijbewijs. Het parket van Brugge bevestigt aan onze redactie dat G.M. niet over een geldig rijbewijs beschikt. Dat betekent dat hij niet in het weekend mag rijden en al zeker geen passagiers mag vervoeren. Eerder raakte wel al bekend dat het jonge verkeersslachtoffer geen gordel droeg en daarom uit het voertuig werd geslingerd.

Rouwhoekje

De familie van Emilie (20) liet afgelopen weekend al verstaan dat ze het gedrag van de chauffeur – de broer van haar beste vriendin – afkeuren. “Hij had gedronken, hé. Dat doe je niet”, klonk het. Dat de twintiger niet over een geldig rijbewijs beschikt, maakt het voor hen nog moeilijker. De familie neemt op vrijdag 27 december afscheid van Emilie tijdens de uitvaart in Oostende. In het woonzorgcentrum waar de jonge vrouw werkte, is ondertussen een rouwhoekje ingericht. D