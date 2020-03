Domino’s Pizza opent zaak op Torhoutse Markt Bart Huysentruyt

04 maart 2020

Torhout Er komt een vestiging van Domino's Pizza op de Markt in Torhout.

De werken voor de komst van de pizzaketen zijn momenteel volop aan de gang in een pand naast café Foelard. Wie van de pizza’s van Domino’s houdt, moest daarvoor tot voor kort onder meer in Brugge, Roeselare en Kortrijk zijn. Maar meer en meer kiest de keten ook voor middelgrote steden, ook in West-Vlaanderen. Bij Domino’s zal je kunnen eten, maar ook afhalen en bestellen. Nog voor de zomer gaat de zaak open.