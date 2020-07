Dokter-anesthesist Guido Billiet onverwacht gestorven Bart Huysentruyt

14 juli 2020

17u25 2 Torhout De Torhoutse dokter-anesthesist Guido Billiet is overleden. Hij was geboren in Antwerpen op 21 maart 1952 en is onverwacht gestorven in zijn geliefde tweede thuis aan de Somme op donderdag 9 juli.

Naast geneesheer was Guido Billiet ook voorzitter Fonds Palliatieve Thuiszorg Torhout, erekorpsgeneesheer van de brandweer van Torhout en lid van de Marnixring Pater Callewaert Torhout. Hij was echtgenoot van Mia Deltour en vader van vier zoons. Een van hen, Pieter Billiet, is gemeenteraadslid voor CD&V in Torhout. Hij was ook grootvader van negen kleinkinderen. Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de uitvaart plaatsvinden in beperkte kring. Na de crematie krijgt de asurne van Guido een plaatsje in huiselijke kring.