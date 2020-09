Didier Degomme en Torhout KM zijn klaar voor competitiestart: "Ploeg straalt veel enthousiasme en inzet uit” Bert Denolf

17 september 2020

13u01 0 Torhout Derdenationaler KM Torhout heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. De groen-witte Velodroomformatie snakt naar een rustig seizoen. Twee dagen voor de competitiestart meent trainer Didier Degomme dat Torhout in deze jaargang sterker voor de dag zal komen.

“Na een erg lange voorbereiding staat iedereen te popelen om van start te gaan”, opent Degomme. “De resultaten in de voorbereiding waren niet altijd positief, maar daar zit ik niet echt mee in. Ik maakte het al meedat we na een fantastische voorbereiding onze start volledig misten. Omgekeerd kan hetzelfde verhaal zich voortdoen. Ja, ik ben in zekere zin wel teleurgesteld dat we in de Croky Cup meteen uitgeschakeld werden door eersteprovincialer Racing Lauwe, maar ik onthoud de goede dingen die ik in die match zag en ik neem ze mee naar dit weekend. De voorbereiding zie ik als een fysieke opbouw waarbij je ook kijkt wat wel en niet mogelijk is met je spelers. Dat je dan af en toe eens een misstap begaat, hoort erbij.”

Jongere ploeg

Vorig seizoen had Torhout weer een lastig jaar en moest het lang voor het behoud vechten. Wordt het deze keer anders? “Er was heel wat verloop van spelers de voorbije maanden”, gaat Degomme voort. “Globaal gezien is de helft van de groep vertrokken en vernieuwd. De jongens die erbij gekomen zijn, beschikken naar mijn eerste indrukken toch over heel wat kwaliteiten en over de juiste mentaliteit. Naar dat laatste waren we echt op zoek, want vorig seizoen vond ik dat we veel te weinig strijd en inzet vertoonden. Enkele ervaren jongens dachten te vaak dat ze met hun individuele kwaliteiten wel het verschil konden maken, maar als je tegen een gretige tegenstander speelt, krijg je het altijd moeilijk. De ploeg is nu jonger en straalt meer enthousiasme uit. Dat zal onze supporters deugd doen, want onze aanhang houdt van spelers die hun lijf en leden voor elke bal gooien en vechten voor elke morzel grond op het veld.”

Concurrentie

Tot slot vindt Degomme het moeilijk om de concurrentie in derde nationale in te schatten. “Ik heb weinig wedstrijden kunnen bekijken en ook in de media vind je vandaag de dag steeds minder informatie over de tegenstanders terug dan voor het coronatijdperk het geval was. Elke ploeg zal zich wel in deze situatie bevinden, wat tot een boeiend seizoen zal leiden.”