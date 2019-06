Deze mannen willen WK barbecue naar Torhout halen (onder meer met oorwurm ‘Go for bbq’) Bart Huysentruyt

06 juni 2019

10u35 0 Torhout De kans is groot dat het Torhoutse team De Fielesoofen in 2020 het wereldkampioenschap barbecue in eigen stad zullen organiseren. Het team krijgt eerstdaags nieuws van de internationale federatie. Intussen gooien ze zelfs een eigen gemaakte barbecuesong in de strijd. “We willen iets neerzetten", zegt Rudy Jaques.

In 2009, precies tien jaar geleden, mochten De Fielesoofen al het BK in Torhout organiseren. Dat werd toen een groot succes. Vandaag bestaat het team uit Rudy Jaques, Hans Neels, Patrick Vanrietvelde, Steven Declerck, Eric Dewulf, Benny Vandamme en Steven Jonckheere. Peetvader van het team is barbecuemaster Daniel Goegebeur, de man die ooit met een barbecuestel rond zijn middel het volk kwam voeden. “Onze leuze is ‘fire, food and fun’ en daar zorgen we ook voor”, zegt Rudy Jaques. “We hebben ongelooflijk veel zin om weer eens een groot festival te organiseren. Torhout heeft tien jaar geleden bewezen dat het een prachtige plek kan zijn voor een barbecuefeest. Al is een wereldkampioenschap nog iets anders dan een BK. Er doen minstens 43 landen mee.”

De Fielesoofen zijn het uitverkoren team voor de organisatie van het WK, zo hoorde het team al bij de internationale federatie. Het is alleen nog wachten op een definitieve toezegging. “Het stadsbestuur van Torhout staat achter onze plannen. Vriendschap staat centraal op zo’n festival, waar iedereen dezelfde filosofie heeft. Al zal het festival natuurlijk veel voorbereiding en energie kosten.”

Oorwurm

Om de kandidatuur nog een beetje kracht bij te zetten, heeft voorzitter Rudy Jaques zelf een barbecuesong geschreven. In ‘Go for bbq’ beschrijft hij zijn liefde voor het grillen. Het is de band Cash and the Million Dollar Quartet die het nummer heeft ingezongen en ingespeeld. “Het is een oorwurm", glimlacht Rudy Jaques. “Bij mijn weten bestaat er nog geen officiële barbecuehit. Wel, laat dit dan de eerste zijn. Er zijn duizend exemplaren van gemaakt. We gaan ze aanbieden tijdens onze barbecuetweedaagse op 15 en 16 juni in het stadspark van Torhout.”

Want dat is de eerste afspraak van De Fielesoofen, die tijdens de Torhoutse koopjesdagen weer hun beste kookkunsten laten zien, op zaterdag en zondag tussen 10 en 24 uur. Er zijn eet- en drankstanden, hamburgers, ribbetjes, frietjes, pizza op steen, gerookte zalm, ijsjes en cocktails. In het Stadskantoor kan je tijdens die dagen de 15 jaar van De Fielesoofen in een tentoonstelling gaan bekijken.