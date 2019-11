Dertiger ontkent dat hij wagen van z’n vriendin haar ex in brand wilde steken Siebe De Voogt

29 november 2019

12u32 0 Torhout Een 36-jarige man uit Torhout zit in de cel op verdenking van een poging tot brandstichting in een wagen. E.S. ontkent dat hij de auto van z’n vriendin haar ex in brand wilde steken, maar desondanks werd zijn aanhouding vrijdagmorgen met een maand verlengd.

E.S. en het slachtoffer liggen al langer in een vete verwikkeld met elkaar. Woensdag in de vroege avond benaderde de dertiger de wagen van de man, die in Torhout geparkeerd stond. Hij sloeg een ruit stuk en liet een flesje met benzine achter op de zetel. Aan een voorbijganger zou de Torhoutenaar vervolgens gevraagd hebben of hij een aansteker op zak had. De man ontkent echter dat hij effectief het plan had om de wagen in brand te steken. Naar eigen zeggen golden zijn daden als een waarschuwing naar het slachtoffer toe. De onderzoeksrechter hield E.S. desondanks aan op verdenking van poging tot brandstichting. De raadkamer verlengde die aanhouding vrijdagmorgen met een maand.