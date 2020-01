Delfine Persoon krijgt schilderij cadeau over haar omstreden kamp tegen Amerikaanse Taylor: “Heel blij mee” Bart Huysentruyt

09 januari 2020

12u44 0 Torhout Boksster Delfine Persoon uit Lichtervelde heeft een bijzonder cadeau gekregen van Torhoutenaar Hugo Lagae (66). De man schonk haar zopas een zelfgemaakte schilderijcollage van haar verloren kamp tegen de Amerikaanse Katie Taylor.

Lagae is al een tiental jaar hobbyschilder én een boksliefhebber. “Ik heb de kamp van Delfine tegen de Amerikaanse Katie Taylor afgelopen zomer bekeken op tv”, zegt Hugo Lagae. “Dat was een schande. Delfine had die kamp nooit mogen verliezen. De wedstrijd was lange tijd in evenwicht, maar naar het einde toe was Delfine de betere boksster. Dat ze uiteindelijk niet als winnaar werd uitgeroepen, is onrechtvaardig. Iedereen die de kamp zag, zal dat beamen. Het heeft mij doen beslissen om iets voor haar te doen, want ik kan moeilijk tegen onrechtvaardigheid.” Delfine Persoon verloor door die kamp haar wereldtitel.

Hugo haalde zijn beste penselen boven en schilderde een werk met Delfine Persoon als boksster tegen een anonieme tegenstander, omgeven door centen. “Ik heb het werk de titel ‘Gevecht tegen de macht van het geld’ genoemd’. Ik heb Delfine gecontacteerd en haar gevraagd of ik het werk aan haar mag schenken. Ze mag ermee doen wat ze wil. Ze was erg enthousiast.” Afgelopen woensdagavond mocht Hugo het schilderij afgeven in de boksclub van Persoon. Ze was er zichtbaar heel blij mee. “Ze heeft me verteld dat het een plaats krijgt in haar privéwoning. Dat is uiteraard heel fijn”, zegt Hugo Lagae. “Ik hoop dat ze straks slaagt in haar opzet om de Olympische Spelen te halen. Ik duim mee.”