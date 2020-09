De Peerdenposterij is helemaal gerenoveerd, eerste assistentiewoningen én atelier in gebruik Bart Huysentruyt

28 september 2020

10u19 0 Torhout Het jarenlang verloederde gebouw van De Peerdenposterij blinkt als nooit tevoren. Het renovatieproject van de geklasseerde oude afspanning is klaar. Het atelier van Tordale neemt er intrek, net als 21 serviceflats.

De oude Peerdenposterij was vanaf 1830 het centrale punt van de vroegere paardenpost op de lijn tussen Torhout en Brugge. Het gebouw stond al jaren te verkommeren, toen het tien jaar geleden door vijf privé-investeerders werd aangekocht. Na aanpassing van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, konden de renovatiewerken van start gaan. De oude stallingen achter het hoofdgebouw gingen tegen de vlakte en maakten plaats voor 21 assistentiewoningen, ontworpen door architect en mede-investeerder Philippe Desmet. Het gaat in totaal om drie blokken, twee met twee bouwlagen en eentje met drie bouwlagen. Ze zijn onderling via passerellen met elkaar verbonden.

Het hoofdgebouw, dat in de Rijselstraat het meest in het oog springt, kreeg de originele kleur terug met ook de groene luikjes. Daarin heeft zopas De Beelderij, het atelier van Tordale, intrek genomen. Zij verhuisden zo definitief terug van Lichtervelde naar Torhout. Van de assistentiewoningen zijn er nog enkele te koop. Alle info op www.depeerdenposterij.be.