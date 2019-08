De Fielesoofen halen wereldkampioenschap BBQ volgend jaar naar Torhout: “We willen de stad op stelten zetten” Siebe De Voogt & Bart Huysentruyt

16 augustus 2019

11u30 0 Torhout Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel: De Fielesoofen uit Torhout mogen in 2020 het wereldkampioenschap barbecue organiseren. Het barbecueteam werd door de World Barbecue Association WBQA verkozen boven een ploeg uit Oostenrijk. In het weekend van 11 tot 13 september zal in Torhout alles in het teken staan van barbecue. “We zullen de stad op stelten zetten”, zegt Rudy Jaques.

Na het Belgisch kampioenschap in 2008 en 2009 en het Europees Kampioenschap in 2012 krijgt Torhout volgend jaar het wereldkampioenschap barbecue over de vloer. Het stadscentrum zal in het weekend van 11 tot 13 september volledig in het teken staan van de grill. De World Barbecue Association WBQA koos uiteindelijk voor de ervaring van het zevenkoppige barbecueteam De Fielesoofen.

Driedaagse

“Dit is echt een ongelooflijk eer”, zegt Rudy Jaques. “We zijn volop bezig met het opstellen van het programma. Op vrijdagavond zullen verschillende optredens en randactiviteiten worden georganiseerd. Op zaterdag volgt de voorstelling van de teams. Er zullen verspreid over het centrum ook verschillend standjes rond barbecue opgesteld worden. De zondag zal de titelstrijd zelf plaatsvinden. De bezoekers zullen hen kunnen gadeslaan en proeven van verschillende hapjes.” Voor het EK in 2012 wisten De Fielesoofen liefst 14.000 mensen naar Torhout te lokken. Ze hopen dat aantal volgend jaar minstens te evenaren. “De stad wil Torhout meer en meer promoten als barbecuestad”, zegt Rudy. “Een wereldkampioenschap is dan natuurlijk het summum. Voor ons vijftienjarig bestaan hielden we onlangs een barbecuetweedaagse in het Stadspark. Dat was een enorm succes. Volgend jaar in september zullen we de volledige stad op stelten zetten. We hopen 60 à 80 teams aan te trekken. Dat is het maximum. Het wordt een bijzonder druk voorbereidingsjaar, maar daar zijn we volledig klaar voor.”

Mensen samenbrengen

De Fielesoofen werden vijftien jaar geleden opgericht door hun peetvader: Daniël Goegebuer. Hij maakt intussen geen deel meer uit van het team, maar leerde Rudy Jaques, Hans Neels, Steven Declerck, Benny Vandamme, Eric Dewulf, Patrick Vanrietvelde en Steven Jonckheere wel de kneepjes van het vak. Zij namen in het verleden zelf al deel aan WK’s en hebben dus tonnen ervaring. “In Polen eindigden we in 2006 als vijfde op 34 ploegen en verder trokken we ook al onder meer naar de Verenigde Staten, Hongarije en Nederland. In 2017 braken we het wereldrecord barbecueën. We grilden toen meer dan 41 uur aan een stuk. Het is altijd onze bedoeling geweest om met onze barbecue mensen samen te brengen. Op het WK volgend jaar zal dat meer dan ooit lukken!”