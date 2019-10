Dagprijs van ‘goedkoopste rusthuis van Vlaanderen’ stijgt met tien procent Bart Huysentruyt

23 oktober 2019

15u52 0 Torhout De dagprijs van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout stijgt de komende twee jaar met tien procent. Het Torhoutse rusthuis bleek uit cijfers van Agentschap Zorg en Gezondheid nog één van de goedkoopste van Vlaanderen. De gemiddelde dagprijs bedroeg er in 2018 nog 43,30 euro.

Dat is 28,33 procent minder dan het Vlaams gemiddelde. Concreet gaat de prijs op 1 februari 2020 met zeven procent de hoogte in. Een tweede stijging met drie procent gebeurt een jaar later. Volgens OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V) zijn er twee redenen. “Vooreerst was het een poos geleden dat er nog eens een aanpassing was gebeurd. Dat was het geval in 2011. Doordat we de prijs laag hielden, moest de stadskas jaar na jaar extra geld in het OCMW pompen. Die situatie willen we nu een beetje rechttrekken. Er is ook meer personeel aangeworven, omdat we meer personen met een zwaardere zorggraad opvangen. Ook dat heeft een prijskaartje.” Concreet gaat de dagprijs in 2021 met ongeveer 5 euro per kamer omhoog. “Een billijk tarief”, vindt Cuvelier. “Niemand komt hierdoor in de problemen.”