Coverband blijft bestaan als eerbetoon aan vermiste frontzangeres Nathalie, papa blijft geluidsman: “Heb zoveel onbeantwoorde vragen” Mathias Mariën

15 oktober 2019

04u00 0 Torhout De West-Vlaamse coverband ‘Dust’ heeft één maand na de verdwijning van zangeres Nathalie Fiers beslist om door te gaan. De plaats van Nathalie, die op 15 september verdween tijdens een duiktocht, wordt niet ingenomen. Papa Philip Fiers blijft ook aan boord als geluidsman. “Op die manier blijven we als één familie verbonden. Al blijft het verdriet immens groot. Ik blijf achter met heel wat vragen”, getuigt de man.

Op 15 september sloeg het noodlot toe voor Nathalie Fiers (36) en haar vriend Kurt Huberecht (53). Het koppel uit Torhout verdween spoorloos toen ze die bewuste zondagmiddag gingen duiken naar een scheepswrak in Franse wateren. Een grootschalige zoektocht leverde niks op. De familie en vrienden bleven twee dagen hopen op een mirakel, maar tot vandaag zijn de lichamen van Kurt en Nathalie nog steeds aangespoeld. Enkele dagen na hun verdwijning hielden vrienden en familie al een stille wake om het geliefde koppel te herdenken.

Coverband gaat door

Nathalie was behalve duiken ook gepassioneerd door muziek. Zo was ze actief in de West-Vlaamse coverband ‘Dust’. De verslagenheid na haar verdwijning was groot. Zeker omdat niet alleen Nathalie actief was in de muziekgroep. Haar vader Philip is er geluidsman. “Wij zijn allemaal enorm aangeslagen, maar willen oprecht onze steun betuigen aan Philip, Gretel en de familie van Kurt, alsook de kinderen Dust is niet enkel een Coverband maar ook een hechte familie. We maakten al heel veel mee maar nu blijven we sprakeloos”, lieten bandleden Andy, Hans, Jean-Marie, Bram, Ronny en Ferenc toen weten. Eén maand na de verdwijning heeft de muziekgroep nu beslist om verder te gaan met de coverband. Een moeilijke, maar weloverwogen beslissing. “We zien dit als een eerbetoon aan Nathalie en zijn overtuigd dat dit ook haar wens was geweest”, klinkt het bij de groep. “Dust gaat door met de resterende muzikanten. Uit respect voor Nathalie gaan we niet op zoek naar vervanging.”

Heel wat vragen

Philip Fiers, de vader van de vermiste duikvrouw, blijft ook in de toekomst verbonden aan de groep als geluidsman. “Op die manier blijven we één familie", getuigt de man. Eén maand na de verdwijning van zijn dochter, weet ook hij nog steeds niet wat er fout liep. “Ik blijf achter met enorm veel vragen. Natuurlijk beseften we al vrij snel dat er geen hoop meer was. Maar wat is er gebeurd? Er zijn nog enkele kleine zoektochten geweest, maar tot op heden hebben wij geen verder nieuws”, aldus Philip Fiers. Het eerste optreden van de coverband - meteen het eerste zonder frontvrouw Nathalie - staat gepland op 28 december in The Maple in Evergem.