Coronakafka voor koffiebar IzyCoffee: in de ene gemeente mag de keten wél openen, in de andere niet: “Ze duwen het mes nog dieper in de wonde” Bart Huysentruyt & Valentijn Dumoulein

08 mei 2020

13u05 0 Torhout Kafka tijdens corona in West-Vlaanderen, waar de koffiebar met drie vestigingen in de provincie in twee gemeenten zijn vestiging voor takeaway niet mag openen. En dat terwijl de burgemeester van Izegem wél toelating geeft. “Torhout en Tielt duwen het mes nog eens dieper in de wonde", zucht eigenaar Bart Buyse.

Koffiebar IzyCoffee heeft drie vestigingen in ons land, allemaal in middelgrote West-Vlaamse gemeenten: Tielt, Izegem en Torhout. Komende zondag, op Moederdag, wilde de koffiebar weer herbeginnen met takeaway. Dat is ook in niet-coronatijden goed voor de helft van de omzet van IzyCoffee. Maar dat plan gaat niet door, aangezien twee gemeenten geen toelating geven aan de koffiebar om takeaway te organiseren. “Het is onbegrijpelijk”, zucht eigenaar Bart Buyse.

“We hebben een tijdje gewacht omde takeaway herop te starten, omdat we zagen dat de coronacijfers in de ziekenhuizen nog niet onder controle waren. Veiligheid stond altijd voorop. Nu die cijfers stilaan in een dalende trend zitten, kunnen we ons werk weer opstarten.” De burgemeester van Izegem gaf groen licht aan IzyCoffee, omdat de koffiebar als voedingszaak staat geregistreerd. Je kan er immers ook wraps, taartjes of broodjes krijgen. “Ik had verwacht dat ik in de andere gemeenten ook zou kunnen beginnen”, zegt Buyse. Maar de burgemeesters van Tielt en Torhout liggen dwars. Volgens Torhout burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) zou dat de deur openzetten voor cafés. “Als ik een koffiebar toelaat om met takeaway te starten, dan weet ik niet welke argumenten ik heb om cafés te verbieden om dranken via takeaway te verkopen. De aanbevelingen daarover zijn onduidelijk. Ik wil me daarover informeren bij de provinciegouverneur.”

Broodjeszaken

Bart Buyse heeft al dagenlang contact met de stad Torhout. “Want als ik daar niet mag openen, zal ik dat ook niet in mijn andere vestigingen doen. Dat is economisch niet interessant. Ik koop mijn producten in om ze op drie locaties te kunnen verkopen”, zegt hij. “Ik snap de reacties van Tielt en Torhout niet. Daar zijn broodjeszaken open, die ook koffies verkopen. Maar omgekeerd mag het niet. Dit is onbegrijpelijk. De horeca heeft het al zo lastig. Ze duwen het mes voor ons nog dieper in de wonde.”