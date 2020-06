Code oranje: wolkbreuk doet straten en kelders onderlopen in Torhout Bart Huysentruyt & Bart Boterman

17 juni 2020

13u49 6 Torhout Een stevige wolkbreuk in het West-Vlaamse Torhout doet kelders en straten onderlopen. Omstreeks de middag brak een lange onweersbui met felle regen en hagel door.



Het bleef zeker een uur lang regenen in Torhout, waar duidelijk het epicentrum van de wolkbreuk zich bevond. De brandweer kreeg op korte tijd twaalf oproepen binnen over ondergelopen kelders en straten. Onder meer in de al vaak geteisterde Noordlaan, de drukke ringweg rond de stad, stond het water kniehoog. De politie moest bruggen afsluiten, omdat het water er te hoog kwam. Deze namiddag worden nog hevige buien met onweer verwacht.