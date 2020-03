Circus mag nu ook tenten opslaan in Sint-Henricus Bart Huysentruyt

05 maart 2020

09u58 0 Torhout Er kunnen voortaan op twee locaties circustenten worden geplaatst in Torhout. De gemeenteraad voegde, naast de zwembadparking, nu ook de groenzone in Sint-Henricus aangeduid als mogelijkheid.

Het huidige circusreglement dateert uit 2012. Daarin staat dat een circus enkel kan georganiseerd worden op de parking van het zwembad. “Een groot groen grasplein in een van onze wijken biedt toch een meerwaarde voor zo’n circusgezelschap én voor de buurt”, vindt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). Bovendien vinden de inwoners van Sint-Henricus zich wel eens wat vergeten door Torhout, omdat de wijk zo afgelegen ligt. “De keuze viel hierbij op het terrein in de Zonstraat in Sint-Henricus tegenover de basisschool”, zegt Audenaert.

Torhout zette ook extra bepalingen in het nieuwe reglement rond dierenwelzijn. Zo is het circusgezelschap voortaan verplicht tijdens het verblijf in Torhout permanent toezicht te voorzien door een dierenverzorger.