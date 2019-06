CBD-shop op Markt Torhout verzegeld Bart Huysentruyt

20 juni 2019

17u28 0 Torhout De CBD-shop op de Markt in Torhout is verzegeld door de politie. Dat komt omdat de uitbaters hun zaak afgelopen weekend openden, zonder toelating.

Eind april werd door de gemeenteraad een politieverordening goedgekeurd die de voorziene opening van de cannabiswinkel verhinderde. Er werd een verbod afgekondigd op handelszaken die zich willen vestigen binnen een straal van minder dan een kilometer van scholen om producten te verkopen op basis van cannabis. En als die zaken toch een locatie vinden buiten de verboden zone, wordt er hen een stedelijke startbelasting van 7.500 euro opgelegd, plus nog eens 2.000 euro per jaar. Ondanks dat verbod openden de zaakvoerders hun CBD-shop HEMP afgelopen weekend toch. De stad greep in en liet de zaak voor twee maanden sluiten. De politie heeft de winkel nu verzegeld. De uitbaters lieten eerder al weten de verordening te zullen aanvechten.