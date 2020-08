Burgemeester Torhout misnoegd over uitverkoop bij Brantano: “Winkel gaat morgen niet open zonder gepaste maatregelen” Mathias Mariën

23 augustus 2020

17u10 0 Torhout De vestiging van Brantano in Torhout gaat maandag niet open als er geen extra maatregelen worden genomen. Dat zegt burgemeester Kristof Audenaert.

“De manier waarop het zaterdag is gebeurd, is zeker niet voor herhaling vatbaar”, zegt Audenaert. “In normale omstandigheden als ze een actie doen, staan er minstens zeven verkopers in de winkel die alles in goede banen leiden. Gisteren was het min 75 procent. De winkels waren maar voor de helft open en er stonden vier verkoopsters. Op die manier lukt dat niet. De kassa’s werkten niet op bepaalde momenten. Er zal extra personeel moeten komen. Zolang daarover geen duidelijkheid is, mag de winkel in Torhout niet open gaan”, zegt de burgemeester.

De burgemeester vindt dat de uitverkoop van Brantano erg slecht georganiseerd was. Zo kon onder meer de afstandsregel van 1,5 meter niet gerespecteerd worden. “Ik denk dat ze met een reservatiesysteem moeten werken of met een tijdsslot”, verduidelijkt Audenaert verder. “Het is om problemen vragen”, vindt hij.

Pas als de winkelketen extra maatregelen neemt, zal de winkel weer mogen openen.