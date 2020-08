Brugs familiebedrijf Sijs neemt Torhoutse verf- en decoratiezaak TVD over Bart Huysentruyt

13 augustus 2020

16u22 0 Torhout Het Brugse familiebedrijf Sijs uit Brugge heeft TVD Torhout overgenomen. De bekende verf- en decoratiezaak van de familie Pannecoucke komt zo in nieuwe handen. Sijs realiseert daarmee een derde vestiging in de regio.

Koen en Ewout Bouckaert zijn de gezichten van Sijs. “TVD verdeelt, op enkele merken na, dezelfde producten als Sijs”, zeggen ze. “Voor ons team en de klanten zijn er geen merkbare veranderingen, behalve dat klanten nu ook in Torhout kunnen langskomen voor ons uitgebreide gamma verf-, zonwering- en decoratieproducten.”

Ook in Kortrijk

Sijs bestaat zestig jaar. In 2009 namen de broers Koen en Ewout Bouckaert de firma over van hun ouders, de start van hun groeiverhaal. De winkel aan de Pathoekeweg in Brugge werd uitgebreid met een gloednieuwe showroom en vandaag wordt er in Kortrijk volop gebouwd aan een nieuwe winkel. Met de overname van TVD Torhout werken de broers verder aan een mooie toekomst voor hun familiebedrijf.