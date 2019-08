Bromfietser vlucht weg van politie en komt uiteindelijk ten val: jongeman blijkt met niets in orde Siebe De Voogt

09 augustus 2019

19u21 3 Torhout In Torhout heeft de politie Kouter donderdagnacht een 18-jarige bromfietser uit Torhout achtervolgd. De jongeman kon ingerekend worden, nadat hij ten val kwam.

De Torhoutenaar bleek na controle met weinig tot niets in orde te zijn. Zijn bromfiets was niet ingeschreven of verzekerd en hij had z’n rijbewijs niet op zak. De man bleek na een ademtest ook rond te rijden onder invloed van alcohol. Een politiepatrouille merkte hem even na 1 uur op in de Stationsstraat. Hij wandelde naast zijn bromfiets en gedroeg zich zenuwachtig bij het zien van de agenten. Wanneer die wilden overgaan tot controle, sprong de man op z’n bromfiets en vluchtte weg. Aan hoge snelheid en zonder verlichting reed hij langs de Spinneschoolstraat en de Beerstraat naar de Burg en Aartrijkestraat. Uiteindelijk kwam de vluchtende jongeman ten val in de Bruggestraat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar moest niet worden overgebracht naar het ziekenhuis. De politie Kouter gaf hem verschillende processen-verbaal mee naar huis.