Bromfietser valt en raakt gewond, bromer ingehouden na positieve ademtest Bart Boterman

17 november 2019

14u52 0 Torhout Een 28-jarige bromfietser uit Torhout kwam vrijdag iets voor 17 uur ten val langs Spinneschoolstraat toen hij wilde indraaien in de Beerstraat.

De man verloor de controle over het stuur. Hij raakte lichtgewond en werd ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De man was volgens de politie onder invloed van alcohol. Zijn bromfiets werd twaalf uur in beslag genomen.

Vrijdagmorgen rond 7 uur was ook al een fietser ten val gekomen in de Oude Gentweg in Torhout. Ook hij, een 47-jarige uit Lichtervelde, werd naar het ziekenhuis overgebracht met lichte verwondingen. Hij kwam ten val door gladheid.