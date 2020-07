Bromfietser spuwt in gezicht van fietser, die nog maar pas het coronavirus heeft overwonnen Alexander Haezebrouck

02 juli 2020

19u39 3 Torhout Langs de Brugsesteenweg in Roeselare heeft een bromfietser in het gezicht van een fietser gespuwd. “Ik heb 17 dagen moeten vechten tegen corona en dan kom ik nog zoiets tegen”, vertelt de man uit Torhout.

De feiten dateren van vorige week donderdag. “Ik was aan het fietsen ter hoogte van het AZ Delta Campus aan de Brugsesteenweg toen plots een bromfietser mij voorbijstak”, vertelt P.B. uit Torhout, die liever niet met volledige naam in de krant wil. “Plots spuwde hij in mijn gezicht. Ik ben meteen naar de politie in Roeselare gestapt, maar daar vertelden ze me dat ik eerst een afspraak moest maken. Ik heb dan maar de 101 gebeld, en die verwees mij door naar de politie in Torhout. Ook daar moest ik eerst een afspraak maken, toch redelijk frustrerend. Ik heb verdorie 10 dagen in het ziekenhuis gelegen, nadat ik besmet ben was geraakt met het coronavirus.”

“Dinsdag ben ik dan langs geweest bij de politie in Torhout. Gelukkig had ik de nummerplaat van die bromfiets kunnen noteren. Toen ze dat controleerden, kwamen ze uit bij een vrouw van 71 jaar. Maar de bestuurder was volgens mij een tiener. Wellicht zal het nu nog even zoeken zijn om de bestuurder te achterhalen.”