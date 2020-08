Brantano in Torhout blijft nog dicht tot zaterdag Bart Huysentruyt

25 augustus 2020

10u02 0 Torhout Schoenenwinkel Brantano in de Noordlaan in Torhout zal voor zaterdag 29 augustus de deuren niet meer openen. Dat heeft burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) vernomen.

De totale uitverkoop met kortingen van 75 procent op schoenen lokte afgelopen zaterdag een massa volk naar schoenenzaak Brantano in Torhout. Mensen stonden er urenlang aan te schuiven in een lange rij. Op een bepaald moment waren er meer dan honderd aanwezigen. Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) zag dat de coronamaatregelen niet altijd gerespecteerd werden en liet de zaak vroegtijdig sluiten. Dat stootte op onbegrip. De schoenenwinkel is sindsdien niet meer opengegaan in Torhout. “En dat zal zo blijven tot zaterdag", weet Audenaert, die contact had met de verantwoordelijken. “Ik vermoed dat ze alles in het werk stellen om de eis van de stad - om voldoende personeel te voorzien - in orde willen brengen.”