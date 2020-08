Brantano in Torhout blijft gesloten tot er voldoende personeel is Bart Huysentruyt

24 augustus 2020

14u07 4 Torhout Schoenenwinkel Brantano langs de Noordlaan in Torhout bleef maandag dicht. Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) liet een besluit opmaken dat de zaak enkel kan openen als er voldoende personeel beschikbaar is.

“Ik heb meermaals geprobeerd om de verantwoordelijken voor de uitverkoop te spreken, maar dat is niet gelukt”, zegt Audenaert. Hij moest zaterdag lijdzaam toezien hoe honderden mensen in de rij stonden te wachten om kortingen van 75 procent op te strijken. Dat verliep niet geheel volgens de coronavoorschriften. Audenaert was woedend. “Maandenlang proberen wij, burgemeesters, aan onze inwoners de maatregelen uit te leggen. En dan komt Brantano met zo’n actie aanzetten. Ik vind het schandalig." Audenaert liet de winkel zaterdag vervroegd sluiten. En dus ook op maandag bleven de deuren dicht. “Van zodra Brantano kan aantonen dat er voldoende personeel is, kan de zaak voor mij weer open.” De politie bleef maandag een tijdje op de parking staan om mogelijke bezoekers weer huiswaarts te sturen.