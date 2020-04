Brand zorgt voor aanzienlijke schade in alleenstaande garage Siebe De Voogt

06 april 2020

09u09 0 Torhout In de Breemeersstraat in Torhout is maandagmorgen brand uitgebroken in een alleenstaande garage. De schade is aanzienlijk.

Het vuur ontstond even voor 6.30 uur aan de zijkant van de garage. De vlammen sloegen vrijwel meteen over op het gebouw zelf en de inboedel. De brandweer van Torhout snelde ter plaatse en had weinig moeite met het blussen van de brand. De schade binnenin de garage is wel aanzienlijk. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is momenteel nog niet duidelijk.