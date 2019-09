Bouw van project ‘Pieter Behaeghel’ kan beginnen Bart Huysentruyt

13 september 2019

14u02 2 Torhout In de Sint-Jozefstraat in Torhout is het startschot gegeven van de bouw van het nieuwe project ‘Pieter Behaeghel’, een moderne schoolvleugel voor de Middenschool Sint-Rembert.

Het gaat om een gezamenlijk project tussen Scholengroep Sint-Rembert en de organisatie Scholen van Morgen. Het oude schoolrestaurant ging er tegen de vlakte, nu het nieuwe restaurant De Brug is geopend. De multifunctionaliteit van het nieuwe gebouw staat centraal, omdat zowel de Middenschool Sint-Rembert Torhout, de Oefenschool als alle algemene diensten er onderdak zullen vinden. Zo voorziet de nieuwbouw lokalen voor de Middenschool, een sportzaal voor de Oefenschool, kantoren voor de algemene diensten en vergaderruimtes voor alle andere scholen van de groep. De naam Pieter Behaeghel verwijst naar de leraar van de Middenschool, die ook een schrijver was met een voorliefde voor onderwijs en voor de Vlaamse taal. Hij stichtte in 1810 een kostschool voor jongens waaruit later het Sint-Jozefsinstituut groeide. De nieuwbouw moet vanaf februari 2020 in sneltempo uit de grond rijzen. Een jaar later zal het gebruiksklaar zijn.