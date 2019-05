Bizar incident in station Torhout: man laat trein over zich rijden, krabbelt recht en roept: “Hopelijk hebben jullie allen veel vertraging” Jelle Houwen

25 mei 2019

10u52 0 Torhout In het station van Torhout gebeurde er vanochtend een bizar incident. Toen de machinist rond 10 uur het station binnenreed, zag hij dat een man languit tussen de sporen lag. Die liet de trein over zich rijden, en vluchtte daarna weg terwijl hij naar de reizigers riep: “Hopelijk hebben jullie veel vertraging.” Intussen is de man zichzelf gaan aangeven bij de politie.

De machinist schrok hevig, en remde meteen af. De trein had op dat ogenblik nauwelijks nog vaart. Reizigers die op de trein zaten en op het perron stonden, zagen alles gebeuren en liepen de schrik van hun leven op. “Het was een jongeman die tussen de sporen lag. Maar toen de trein over hem reed bleef hij gewoon liggen. Toen de trein tot stilstand kwam, klauterde hij achteruit, kroop van onder de trein en riep: “Zo, hopelijk hebben jullie allemaal veel vertraging. Daarna liep hij met een grijns weg. Echt heel bizar. We hebben gehoord dat hij daarnet ruzie had met een vrouw op het perron.”

De hulpdiensten werden massaal opgeroepen. De brandweer, een MUG-dienst en ziekenwagen, de politie, de spoorwegpolitie en Infrabel kwamen ter plaatse. De jongeman had toen al het hazenpad gekozen. Er werd in de buurt meteen een zoekactie naar hem gehouden, maar de man kon ontkomen. Hij heeft zich tegen de middag zelf gemeld bij de politie. Wat de bedoelingen van de man waren zijn niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of het om een wanhoopsdaad of niet ging. Het blijft wel vreemd dat hij riep dat hij hoopte dat de trein veel vertraging had, wat ook klopte: het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge was na het incident onderbroken. Volgens de procedure mag de machinist, licht aangeslagen, ook niet meer verder rijden. Er werden vervangbussen ingelegd. De gemoederen aan het station liepen bij enkele reizigers hoog op.

Gepeperde rekening

De jongeman bood zich tegen de middag zelf aan bij de politie en werd er ondervraagd. Afhankelijk van de omstandigheden kan hij opdraaien voor alle gemaakte kosten. Er wacht hem dus mogelijks een gepeperde rekening. Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge was anderhalf uur lang volledig onderbroken. Er was pas om 11.45 uur, bijna twee uren na het incident, terug treinverkeer mogelijk. Dat komt omdat de betrokken trein volgens de procedure eerst ter plaatse nagekeken moet worden, op bijvoorbeeld de remleidingen, eer het voertuig met een andere machinist opnieuw mag vertrekken.

Er zijn verschillende instanties die de gemaakte kosten op hem kunnen verhalen. In eerste instantie was er de inzet van heel wat hulpdiensten, zoals brandweer en politie. Ook Infrabel en NMBS kunnen een schadeclaim tegen de dader indienen. “Wij betreuren ten zeerste wat daar gebeurde en kunnen maar herhalen hoe levensgevaarlijk zoiets is", zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Wij kunnen een schadevergoeding vragen als zou blijken dat omwille van een kwaadwillige daad de spoorweginfrastructuur beschadigd raakte. Dat lijkt hier niet het geval maar er zijn ook personeelsleden van Infrabel die door dit incident nodeloos ter plaatse moesten komen. Dat kunnen we verhalen." Voor de opgelopen vertraging en de ingelegde vervangbussen kan de NMBS dan weer een schadeclaim stellen. Het zou ook kunnen dat de jongeman gerechtelijk vervolgd kan worden.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.