Biokapper vestigt zich onder de kerk: “Alle producten zijn hier milieuvriendelijk” Bart Huysentruyt

05 oktober 2019

17u15 2 Torhout Bijna een jaar nadat ze in de Oostendestraat het Skinkwafé zijn gestart, hebben Erik De Vré (42) en Cynthia Maertens (35) in Torhout een biokapsalon geopend.

In een biokapsalon gebruiken ze milieuvriendelijke producten. “Dat wil zeggen zonder sulfaten, zonder parabenen en zonder ammoniak. Bovendien zijn alle haarproducten niet getest op dieren”, zegt Erik De Vré, die de vestiging in de Zwanestraat, onder de kerk, leidt. “Deze zaak is louter gefocust op haarzorg voor dames, heren en kinderen. Je kan hier terecht met en zonder afspraak.”

Ongeveer een jaar geleden is in de Oostendestraat Skinkwafe van start gegaan, een kapsalon, schoonheidsinstituut en koffiebar onder hetzelfde dak. Sinds kort heeft de zaak er een broertje bij: een biokapsalon in de Zwanestraat. Skinkwafé Bio is dus niet hetzelfde als Skinkwafé in de Oostendestraat. Daar ligt de nadruk op schoonheidszorgen, gecombineerd met een kapsalon en een koffiebar.