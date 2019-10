Bewoners woonzorgcentrum kunnen via livestream genieten van toneel in cultuurcentrum Bart Huysentruyt

07 oktober 2019

16u30 0 Torhout Opmerkelijk initiatief van cultuurcentrum De Brouckère in Torhout, dat de theatervoorstelling over het leven en liedjes van Edith Piaf live zal uitzenden in het nabije woonzorgcentrum Sint-Augustinus.

Die voorstelling vindt op donderdag 14 oktober om 14 uur plaats. Rusthuisbewoners die niet in staat zijn om te gaan, kunnen er in hun eigen omgeving van genieten. “De sfeer in een concertzaal beleven, het is voor veel mensen vanzelfsprekend. Voor ouderen in woonzorgcentra is dit niet evident en dikwijls is het al lang geleden dat ze dit nog eens konden meemaken”, zegt schepen van Cultuur Lieselotte Denolf (CD&V). “De technologische evolutie draagt bij tot ouderenzorg en het doorbreken van het isolement van ouderen.”