Bestuurster botst tegen losgekomen wiel van auto Jelle Houwen

12 juni 2019

12u54 8

Op de Roeselaarseweg in Torhout is er dinsdagmiddag een bizar ongeval gebeurd. Een 38-jarige man uit Ichtegem reed in de richting van Torhout toen plots vanuit het niets zijn linkervoorwiel van zijn voertuig loskwam. Dat wiel denderde voort op de weg en kwam daar in botsing met een wagen die uit de andere richting kwam. De auto van de 62-jarige vrouw uit Lichtervelde liep schade op aan de voorbumper. De politie stelde een pv op van het bizarre incident.