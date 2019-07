Bestuurder zwaargewond bij crash langs R34: man legt positieve drugstest af Siebe De Voogt

14 juli 2019

12u16 0 Torhout Op de R34 in Torhout is een 55-jarige bestuurder zaterdagnamiddag met zijn wagen overkop gegaan. De man raakte zwaargewond en legde in het ziekenhuis een positieve drugstest af.

Het ongeval vond omstreeks 14.45 uur plaats. De 55-jarige Torhoutenaar reed met zijn wagen in de richting van de E403 en week plots van zijn rijstrook af. Hij reed aan de overkant door de gracht, reed vervolgens tegen een boom en ging overkop. Uiteindelijk kwam de wagen op zijn dak tot stilstand. De bestuurder werd zwaargewond overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij bleek onder invloed te zijn van verdovende middelen. Zijn wagen was na de crash rijp voor de schroothoop en werd getakeld.